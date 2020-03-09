Происшествия

8 марта на Донбассе погиб боец из Херсонской области: в сети назвали имя героя

В воскресенье, 8 марта, в районе Опытного на Донетчине в результате обстрелов боевиков погиб военнослужащий 57-й ОМПБр Евгений Черных. Имя бойца сообщили на странице

«Оберіг Херсон» в Facebook.

«Выражаем искренние соболезнования родителям! Вечная память! Царство Небесное герою!», — говорится в сообщении.

Десантник Черных Евгений Сергеевич родом из села Райское под Новой Каховкой. Ему было всего 29 лет.

Молодой парень погиб, когда российско-террористические войска обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль подразделения Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих.

Как сообщили в штабе ООС, 8 марта вооруженные формирования боевиков 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под огонь попали Опытное, Авдеевка, Верхнеторецкое и Хутор Вольный.

В результате вражеских обстрелов, кроме погибшего Евгения Черных, 6 украинских защитников получили ранения.

Как сообщали «ФАКТЫ», в результате обстрелов боевиков в Верхнеторецком повреждены 8 домов мирных жителей.

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