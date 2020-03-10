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Упали с высоты 16 метров: в Крыму произошла трагедия с туристами (фото)
В понедельник, 9 марта, в Севастополе мужчина сорвался с обрыва мыса Фиолент. В тот же день полиция оккупантов не разрешила жителям Симферополя спеть гимн Украины возле памятника Тарасу Шевченко.
Как сообщает издание Крым. Реалии, происшествие с падением произошло возле остановки общественного транспорта «Маяк».
Установлено, что двое мужчин упали с высоты около 16-ти метров. Один из них погиб, а второй — получил черепно-мозговую травму и множественные переломы. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи. Личность погибшего устанавливается.
Ранее сообщалось, что на «Первом канале» показали, какой стране на самом деле принадлежит Крым. Во время выступления белорусской команды КВН «Дети Тьюринга» на экране демонстрировалась карта Европы.
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