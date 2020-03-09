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Украина

Жителям Симферополя, почтившим память Тараса Шевченко, не разрешили спеть гимн Украины (фото)

16:56 9 марта 2020 123
Крым
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 9 марта, жители Симферополя собрались у памятника украинского поэта Тараса Шевченко в честь дня его рождения. Ранее в Украине объявили лауреатов Шевченковской премии-2020.

Как сообщает издание Крым.Реалии, люди пришли к бюсту цветами, украшенными желто-голубыми ленточками, и зажгли лампадку у памятника, а также фотографировались на его фоне. Некоторые держали в руках украинские флажки.

Затем к памятнику Шевченко прибыли представители оккупационной власти с российским триколором. В это время несколько женщин с украинской символикой в стороне от памятника начали тихо петь гимн Украины. Но к ним тут же подошли полицейские и потребовали «официальное разрешение на проведение акции», предупредив при этом об ответственности за «провокацию». Люди были вынуждены прекратить пение.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» вместо памятника Тарасу Шевченко решили установить бюст боевику Александру Захарченко.

Фото: Крым. Реалии

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