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Шоу-бизнес

Невеста Виктора Павлика вспылила из-за упоминания о его бывшей жене

13:21 10 марта 2020 107
Екатерина Репяхова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Молодая невеста популярного певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая любит делится в соцсетях словами будущего мужа, вспылила из-за комментария о бывшей жене.

Девушка опубликовала ответы Павлика для украинского издания, в которых певец рассказывает, что он никогда не делал, пока не встретил Репяхову.

Репяхова
В первом же комментарии пользователь сети спросил, что мешало Павлику желать это с бывшей женой, добавив, что на чужих слезах счастья не построишь.

«А при чем здесь вообще бывшая жена, одна или другая? Любые расставания не обходятся без слез, так давайте весь мир перестанет жить. Виктор так же оставлял вторую свою жену, ради третьей и что? Это им помешало прожить 20 прекрасных лет вместе? Не пишите глупостей, когда ничего не знаете», — возмутилась Екатерина.

Павлик

Напомним, ранее Репяхова рассказала, почему сына Виктора Павлика не будет на их свадьбе.

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