Шоу-бизнес

Невеста Виктора Павлика рассказала, почему его младшего сына не будет на их свадьбе

25-летняя невеста популярного певца Виктора Павлика, его концертный директор и пиар-менеджер Екатерина Репяхова, показавшая ранее свадебное платье, раскрыла подробности подготовки к будущему торжеству. Звездная свадьба состоится 10 июня в Днепре. Невеста выбирает наряды и думает над образом. Говорит, что будет удивлять минимализмом в наряде и макияже.

«Вообще Виктор Франкович очень не любит меня накрашенной, он говорит, что я сразу как кукла красивая. Поэтому моя задача удивить его минимализмом. К сожалению, мы еще не доросли до такого уровня, чтобы покупать платье за 7000 долларов. Поэтому я склоняюсь к тому, что это будет украинский дизайнер. Хочу еще два платья», — поделилась Екатерина Репяхова в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Список гостей Виктор с Екатериной уже почти сформировали. На свадьбе будут только самые близкие родственники и друзья, всего примерно 80 человек. Приглашают на торжество и детей Виктора Павлика от предыдущих браков — сына Александра и дочь Кристину. А вот младшего сына Павлика, который борется с онкологией, не будет.

«Мне кажется, это издевательство. Я бы не пошла на свадьбу к своему отцу с новой супругой», — сказала Репяхова. Она считает, бывшая жена Виктора Лариса еще тяжело переживает ситуацию, что старые обиды не забыты.

«Мне кажется, что лед еще не тронулся. Хотя Виктор мечтает, чтобы все жили в мире, чтобы, даже если мы где-то случайно встретились, не было никаких нервов», — говорит Екатерина.

Она с нетерпением ждет свадьбу и даже придумала имена для будущих детей.

Ранее «ФАКТЫ» писали об истории любви популярного певца Виктора Павлика и Екатерины Репяховой. Пара почти четыре года скрывала свой роман.

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