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«Жених-старичок»: Виктор Павлик порадовал молодую невесту (фото)
Популярный украинский певец Виктор Павлик, который собрался жениться в четвертый раз, порадовал свою молодую невесту Екатерину Репяхову.
Он отправил ей свое фото с маской-патчами под глазами. «Витя, жених-старичок, собирается к возлюбленной», — написал артист.
«Жених веселит», — похвасталась Репяхова в соцсетях.
Кстати, ранее она заявила, что уже определилась с местом свадьбы. По словам Екатерины, она «влюбилась в это место», правда, локацию счастливая невеста не указала.
Отметим, что пара часто переписывается и отправляет друг другу откровенные селфи. Об этом рассказала Репяхова в одном из интервью. По ее словам, они с женихом также любят «магазины для взрослых».
Правда, позже Екатерина заявила, что ее слова поняли превратно, обиделась на журналистов и показала, как «отмывается» в душе.
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