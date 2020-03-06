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Шоу-бизнес

«Жених-старичок»: Виктор Павлик порадовал молодую невесту (фото)

11:41 6 марта 2020 243
Виктор Павлик
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярный украинский певец Виктор Павлик, который собрался жениться в четвертый раз, порадовал свою молодую невесту Екатерину Репяхову.

Он отправил ей свое фото с маской-патчами под глазами. «Витя, жених-старичок, собирается к возлюбленной», — написал артист.

Виктор Павлик

«Жених веселит», — похвасталась Репяхова в соцсетях.

Кстати, ранее она заявила, что уже определилась с местом свадьбы. По словам Екатерины, она «влюбилась в это место», правда, локацию счастливая невеста не указала.

Отметим, что пара часто переписывается и отправляет друг другу откровенные селфи. Об этом рассказала Репяхова в одном из интервью. По ее словам, они с женихом также любят «магазины для взрослых».

Правда, позже Екатерина заявила, что ее слова поняли превратно, обиделась на журналистов и показала, как «отмывается» в душе.

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