Украина

Путин назвал плевком в лицо слова Зеленского о Второй мировой войне

Кремль продолжает истерику из-за сказанных президентом Украины Владимира Зеленским в Польше слов о том, что причиной Второй мировой войны стал «преступный сговор тоталитарных режимов».

Как сообщает «Российская газета», президент РФ Путин обвинил Зеленского в том, что он следует конъюнктуре сегодняшнего дня.

«А миллионы украинцев, которые воевали с Гитлером, воевали с нацизмом? Это плевок для них в лицо», — заявил Владимир Путин.

«Боятся просто рот раскрыть там, потому что сразу преследование начнется», — утверждает президент РФ.

«Нынешнему президенту Украины хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень большую ошибку», — сделал вывод Путин.

Ранее сообщалось, что словами Зеленского о Второй мировой войне возмутился Горбачев.

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