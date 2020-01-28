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У Путина устроили истерику из-за слов Зеленского о причине Второй мировой войны
В России, которая продолжает себя отождествлять с развалившимся СССР, возмутились заявлением президента Украины Владимира Зеленского в Польше о том, что сговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны.
Как передает «УНИАН», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что таким образом Зеленский «оскорбил россиян». «Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян, граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма», — заявил он.
По мнению Пескова, слова украинского президента «ошибочны и оскорбительны с точки зрения памяти наших дедов». Что же касается украинско-российских отношений, то, по словам пресс-секретаря Путина, несмотря на «робкую позитивную динамику» в контактах глав государств, они «далеки от устойчивого тренда нормализации».
Напомним, что на на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Освенциме Владимир Зеленский заявил, что «Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов». «Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — заявил Зеленский.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский с рабочим визитом побывал в Израиле, где чтили память жетрв Холокоста.
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