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Шоу-бизнес

"Стрелой в сердце": Макс Барских в свой день рождения выпустил новую песню (видео)

13:35 10 марта 2020 98
Макс Барских
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярный певец Макс Барских, рассказавший ранее о заработанном миллионе, порадовал поклонников новой работой. Он выпустил трек на украинском языке «Двоє», который вошел в будущий альбом артиста «1990». Кстати, эта третья украиноязычная песня в репертуаре Барских.

Новую песню он представил в день своего 30-летия, которое отметил в Амстердаме, выкроив паузе в мировом туре.

«Среди восьми миллиардов сердец, бьющихся на разных континентах света, есть только одно, с которым я хочу, чтобы мое сердце звучало в такт. Найти этого человека и есть самое великое счастье, на которое только способен человек. В этот миг физический мир перестаёт существовать и внутри нас зарождается целая вселенная, в которой есть только двое — те самые счастливчики, что сумели найти друг друга и познать самое великое из всех чувств», — комментирует премьеру Макс.

Ранее Макс Барских рассказал о любви, своей избраннице, свадьбе и семье.

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