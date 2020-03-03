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Макс Барских стал первым украинцем, украсившим обложку PLAYBOY (фото)
Популярный певец Макс Барских, представивший недавно клип бюджетом 180 тысяч долларов, рассказал, как зарабатывает миллионы и на что их тратит. Откровениями артист поделился с журналом PLAYBOY. Накануне 30-летия Макса издание посвятило ему специальный номер с двумя обложками. Кстати, Барских стал первым украинцем, украсившим обложку популярного глянца. Ранее для издания позировали избранные мужчины: Хью Хэфнер, Дональд Трамп, Джордж Клуни, Бруно Марс, Джейсон Стэйтен, Дэниэл Крэйг…
Редактором украинского спецвыпуска стал режиссер Алан Бадоев. В откровенном интервью Макс впервые рассекретил свои заработки, рассказал о первом миллионе и о том, на что тратит деньги.
— Когда ты заработал свой первый миллион?
— Мне сложно сказать точно, потому что большие деньги пришли достаточно давно, с момента успеха альбома «Туманы». На протяжении многих лет деньги постоянно находились в обороте. Я все время вкладывал средства, чтобы получать максимальные возможности для своего продукта, улучшать его во всех возможных направлениях. И как результат, это дало еще больше капитала.
Но само осознание наличия суммы с шестью нулями пришло относительно недавно, с тех самых пор, как появилась возможность заняться своим бытом: купить ту квартиру, которую я хочу, иметь ту машину, которую я хочу, обеспечивать моих родственников так, как мне бы хотелось. Ведь на самом деле миллион исчисляется не бумажками, а возможностями.
Очень часто за миллион можно купить вещь, эквивалентную этой сумме, а иногда ты можешь сделать счастливее немного больше людей, чем самого себя. И вот в этом-то и кроется основная ценность заветной суммы, о которой мечтают с самого детства.
— Что ты чувствовал в тот момент, когда понял, что ты миллионер?
— Во мне улыбнулся маленький мальчик Коля из Херсона со словами «могЁшь». (Улыбается.)
— Почему тебя нет в Forbes?
- Я как раз-таки есть в Forbes — американском… И я там не благодаря своим миллионам. (В 2018 году в рамках первого мирового тура обозреватель Forbes US посетил концерт Макса Барских в Сан-Франциско в легендарном клубе DNA Lounge, после чего издание назвало артиста музы- кальным послом Украины в мире. — Прим. ред.)
— Насколько твой успех — это свобода, а насколько — ограничение?
- Успех не приходит сам по себе. Это всегда жесткий тайминг и скрупулезно выстроенная работа над собой. Успех ограничивает, но он же и структурирует тебя, делая только лучше. Когда я читал «Великий Гэтсби» Фицджеральда, мне особенно запомнился эпизод, в котором юный Гэтсби прописывал цели и задачи на пути становления лучшей версии себя. Так вот его задачи были не только уникальными, но и большими. Перед собой он ставил высокие планки. Примерно так же я ежедневно прорабатываю свои будущие вершины. На протяжении уже многих лет каждое утро я задаю себе один и тот же вопрос: «Что еще я могу сделать для того, чтобы стать лучше?»
— Ты шел на компромиссы ради денег?
— Нет, я никогда не иду на компромиссы ради денег!
Ранее Макс Барских рассказал о своей семье, любви, будущей женитьбе и избраннице.
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