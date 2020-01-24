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Макс Барских откровенно рассказал о любви и будущей женитьбе
Популярный певец Макс Барских, которому приписывали роман с Мишей Романовой, впервые приоткрыл тайну личной жизни. Артист откровенно рассказал о любви, будущей женитьбе и детях. Макс признался, что 2019 год выдался очень насыщенным, на 90 процентов был загружен работой.
«Свою любовь пока не встретил и осознал, что перестал ее искать. Я верю, что она сама меня найдет в определенный момент жизни, когда я меньше всего буду этого ждать», — сказал Барских в интервью журналу «Отдохни».
Певец, которому в марте исполнится 30 лет, не скрывает, что родители уже просят внуков, да и знакомые порой донимают вопросами о создании семьи.
«Но я слабо поддаюсь какому-либо влиянию со стороны окружающих и четко убежден в своих желаниях. На данном этапе я не могу уделять должное количество времени своей будущей семье, поэтому и не стремлюсь к скорейшему ее приобретению. Я живу на две страны и львиную долю своего времени провожу либо в самолете, либо на сцене. Какое будущее может ждать такие отношения на расстоянии?», — объясняет свой выбор Макс.
Пока он не готов делать выбор. Он надеется, что в его жизни наступит этап, когда семья станет в приоритете.
«Я бы не хотел, чтобы мое отцовство ограничилось только биологическим фактором. В моем понимании папа — это человек, который открывает ребенку мир и сам живет миром ребенка. Когда пойму, что достиг всего, чего хотел, в творчестве — займусь семьей», — обещает Макс.
Пока все свое внимание и заботу он направляет на родителей, племянников.
«Совсем скоро я стану двоюродным дедом (улыбается), поэтому в жизни меня окружает много детей и детской любви. Так как эти дети не мои, мне достается от них самое лучшее — они не успевают меня эмоционально выводить из себя и всегда вдохновляют детской энергией в своем лучшем ее проявлении», — поделился Макс.
Детство ассоциируется у него с запахом маминых пирожков. И сейчас, когда Макс приезжает в Херсон, она обязательно готовит их для семейного застолья.
Ранее Макс Барских объявил о завершении музыкальной карьеры, он намерен взять паузу в гастрольной деятельности после мирового тура.
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