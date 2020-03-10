25.08 / 25.70 28.22 / 29.13
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Угроза коронавируса: в Одессе сорвана международная конференция с участием иностранных дипломатов

14:22 10 марта 2020 210
коронавирус
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Во вторник, 10 марта, из-за угрозы коронавируса отменили третью ежегодную международную конференцию «Одесские Дебаты» (The Odesa Debate), анонсированную Одесской обладминистрацией. Форум, основная тема которого — «Перспективное мышление: Построение мирной и процветающей Украины», планировали провести 12−13 марта, сообщили «ФАКТАМ» в обладминистрации. (Напомним, ранее в Одессе из-за коронавируса отменили бесплатные обеды для бездомных и малоимущих.)

«Только что стало известно об отмене мероприятия из-за эпидемиологической угрозы», — сообщили чиновники.

Как отмечается, ожидался приезд в Одессу делегаций из США, Дании, Литвы. Планировался визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, заместителя помощника Государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента и других официальных лиц.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с 4 марта в Одессе значительно усилены меры по дезинфекции общественного электротранспорта. Из-за наступления коронавируса повышен контроль за обработкой дезинфицирующими веществами транспортных средств общего пользования, в частности, троллейбусов.

Между тем в Днепропетровской области с подозрением на коронавирус госпитализировали сразу шестерых членов одной семьи. Первым заболел глава семейства, который в конце февраля вернулся из Италии. Затем симптомы проявились у его беременной жены, трех детей и тещи.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

инцидент в самолете

Сдали нервы: женщина устроила дебош в самолете из-за проверки на коронавирус (видео)

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Эдвард, Меган Маркл и принц Гарри

Прочитано по губам: о чем говорили принцы Гарри и Уильям во время последнего совместного выхода (фото, видео)

Владимир Путин

Путин назвал плевком в лицо слова Зеленского о Второй мировой войне

Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк идет на поправку: дочь актрисы сделала сенсационное заявление

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер