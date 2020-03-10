Угроза коронавируса: в Одессе сорвана международная конференция с участием иностранных дипломатов

Здоровье и медицина

Во вторник, 10 марта, из-за угрозы коронавируса отменили третью ежегодную международную конференцию «Одесские Дебаты» (The Odesa Debate), анонсированную Одесской обладминистрацией. Форум, основная тема которого — «Перспективное мышление: Построение мирной и процветающей Украины», планировали провести 12−13 марта, сообщили «ФАКТАМ» в обладминистрации. (Напомним, ранее в Одессе из-за коронавируса отменили бесплатные обеды для бездомных и малоимущих.)

«Только что стало известно об отмене мероприятия из-за эпидемиологической угрозы», — сообщили чиновники.

Как отмечается, ожидался приезд в Одессу делегаций из США, Дании, Литвы. Планировался визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, заместителя помощника Государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента и других официальных лиц.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с 4 марта в Одессе значительно усилены меры по дезинфекции общественного электротранспорта. Из-за наступления коронавируса повышен контроль за обработкой дезинфицирующими веществами транспортных средств общего пользования, в частности, троллейбусов.

Между тем в Днепропетровской области с подозрением на коронавирус госпитализировали сразу шестерых членов одной семьи. Первым заболел глава семейства, который в конце февраля вернулся из Италии. Затем симптомы проявились у его беременной жены, трех детей и тещи.

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