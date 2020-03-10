Общество и люди

Что делать после возвращения из стран с коронавирусом: киевлянам дали совет

В Киеве отрабатываются механизмы взаимодействия с теми гражданами, которые только вернулись из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса. Людям, приехавшим из-за границы, нужно позвонить по телефону колл-центра 15−51 и сообщить свои данные. Как заверил на своей странице в Facebook первый заместитель главы горгосадминистрации Николай Поворозник, вся предоставленная позвонившими информация конфиденциальна и не подлежит распространению. А звонок-сигнал даст возможность зафиксировать потенциального носителя нового вируса, мониторить состояние человека, определить группы риска по распространению болезни.

В то же время людям с симптомами ОРВИ, прибывшим из стран с зафиксированными случаями COVID-19, должны оформлять больничные листы без посещения медучреждений первичного звена. Такой подход возможен при легком протекании болезни и постоянном мониторинге (телефонная и видеосвязь) состояния больного семейным врачом, с которым подписана декларация на медобслуживание.

Напомним, что в Киеве вводятся дополнительные меры на случай вспышки коронавируса. Однако эффективность противоэпидемических мер зависит в том числе и от сознательности граждан. При малейших признаках ухудшения здоровья следует обращаться к врачу.

Наиболее распространенные симптомы коронавируса: лихорадка,

сухой кашель,

одышка, боль в горле и мышечная боль,

иногда наблюдаются рвота и диарея.

В Киеве круглосуточно работает горячая линия «Совет врача по телефону», куда можно обращаться при появлении симптомов, схожих с признаками коронавируса. Горожане могут звонить по номерам: 15−83 — со стационарного (бесплатно) и (044) 235−01−01 — с мобильного (согласно тарифам оператора).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Всемирная организация здравоохранения напомнила правила поведения для профилактики заражения коронавирусом.

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