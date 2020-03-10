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Происшествия

Сдали нервы: женщина устроила дебош в самолете из-за проверки на коронавирус (видео)

14:54 10 марта 2020 144
инцидент в самолете
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Из-за проверки пассажиров на коронавирус, китаянка на борту самолета намеренно покашляла на стюардессу и спровоцировала драку.

Инцидент произошел в самолете в аэропорту Шанхая. После прилета лайнера Thai Airways, стало известно, что всех пассажиров проверят на коронавирус. Сначала женщина требовала выпустить ее из самолета. Она кричала, размахивала руками и намеренно кашляла на борту.

После всплеска эмоций, пассажирка успокоилась и согласилась дождаться осмотра и проверки.

Поведение женщины сняли на видео.

Напомним, украинцам, которые вернулись на родину из страны, где зафиксирован COVID-19, в случае повышения температуры и признаков ОРВИ, министерство здравоохранения рекомендует оставаться дома, самоизолироваться и связаться с семейным врачом.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Китае ситуация улучшается — число заразившихся новым коронавирусом COVID-19 идет на спад.

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