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Сдали нервы: женщина устроила дебош в самолете из-за проверки на коронавирус (видео)
Из-за проверки пассажиров на коронавирус, китаянка на борту самолета намеренно покашляла на стюардессу и спровоцировала драку.
Инцидент произошел в самолете в аэропорту Шанхая. После прилета лайнера Thai Airways, стало известно, что всех пассажиров проверят на коронавирус. Сначала женщина требовала выпустить ее из самолета. Она кричала, размахивала руками и намеренно кашляла на борту.
После всплеска эмоций, пассажирка успокоилась и согласилась дождаться осмотра и проверки.
Поведение женщины сняли на видео.
Напомним, украинцам, которые вернулись на родину из страны, где зафиксирован COVID-19, в случае повышения температуры и признаков ОРВИ, министерство здравоохранения рекомендует оставаться дома, самоизолироваться и связаться с семейным врачом.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Китае ситуация улучшается — число заразившихся новым коронавирусом COVID-19 идет на спад.
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