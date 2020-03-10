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Украина

В МОЗ дали важные рекомендации вернувшимся из стран со случаями COVID-19 (инфографика)

11:28 10 марта 2020 144
женщина
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Украинцам, которые вернулись на родину из страны, где зафиксирован COVID-19, в случае повышения температуры и признаков ОРВИ, министерство охраны здоровья рекомендует оставаться дома, самоизолироваться и связаться с семейным врачом.

А врачи проинструктированы, как нужно действовать, если есть подозрение на заболевание COVID-19.

Напомним, в Украине запустили Telegram-бот, который должен оперативно отвечать на вопросы населения относительно коронавируса.

Как сообщали «ФАКТЫ», в правительстве утвердили усиленный план антикризисных профилактических мер по борьбе с распространением COVID-19.

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