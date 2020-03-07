Мир

Идет на спад: за сутки коронавирусом в Китае заразились 99 человек

В Китае число жертв нового коронавируса, который может «закрыть» песенный конкурс «Евровидение», за последние сутки возросло на 28 человек, количество заразившихся увеличилось на 99, выздоровели еще 1678 человек.

Об этом сообщил в субботу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает ТАСС.

По данным ведомства, число инфицированных в стране за всю историю эпидемии достигло 80,6 тыс. человек, из них выздоровели 55,4 тыс., умерли 3070. Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от вируса по Китаю составляет 3,8% вместо 3,77% днем ранее.

Ситуация по стране постепенно улучшается. В Тибетском автономном районе и провинции Цинхай уже много дней совсем нет заболевших, количество инфицированных в больницах еще более 20 регионов колеблется от двух до 100 человек. В Пекине насчитывается 116 заразившихся, в провинции Хэйлунцзян — 87, на Хайнане осталось всего четыре заболевших.

В центральной провинции Хубэй, где происходит ликвидация главного очага пневмонии, за последние сутки умерли 28 (в остальных регионах летальных случаев не было), заразились 74, выздоровели 1502 человека. Несмотря на успешную борьбу с пневмонией, там все еще насчитывается более 21,2 тыс. инфицированных. В то же время на территории большинства из 31 региона материковой части страны уже несколько дней полностью отсутствуют новые случаи заражения.

Число инфицированных новым коронавирусом, прибывших из других стран, в Китае достигло 60 человек, сообщил комитет. Согласно данным ведомства, за последние сутки власти зафиксировали 24 заразившихся вирусом в трех регионах страны. По три человека выявлено в городах центрального подчинения Пекине и Шанхае. Еще 17 случаев зафиксировано в северо-западной провинции Ганьсу и один — в южной провинции Гуандун.

Согласно последним официальным данным, под наблюдением медиков в КНР находятся свыше 26,7 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 502 человека с подозрением на вирус, находящихся на карантине. По данным врачей, у более чем 5,4 тыс. заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме.

В то же время количество случаев заражения новым коронавирусом в США возросло до 304. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ).

Эксперты ЦКПЗ и власти на местах зафиксировали в общей сложности 304 случая заражения. Как уточнила телекомпания, в это число включены и те пациенты, у которых коронавирус выявили местные органы здравоохранения, но окончательного подтверждения от экспертов ЦКПЗ еще не поступило. Вирус нового типа выявлен у 49 человек, прибывших в США, и у 255 жителей 28 штатов.

Количество летальных исходов остается прежним — 15, 14 из них подтверждены в штате Вашингтон.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что под угрозой находится жизнь нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина, который встречался во Франции с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, у которого вскоре диагностировали коронавирус. Встреча произошла в конце февраля, а французский депутат сейчас уже находится в реанимации.

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