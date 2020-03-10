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В Польше отправили под суд пенсионера, который оскорблял украинцев в соцсетях
В Польше суд вынесет наказание местному пенсионеру, который несколько лет оскорблял украинский народ на своей странице в Facebook. Ранее пятерых поляков приговорили к заключению за нападение на украинских школьников.
«Буквы» сообщают, что, по данным прокуратуры, 67-летний пенсионер в течение 2014−2019 годов оскорблял украинцев в соцсети. Он называл их «бандеровцами», «сволочами»
В свое оправдание обвиняемый сказал, что критиковал только последователей идей Степана Бандеры.
«И мой профиль в Facebook — это как паб, где я встречаюсь с людьми со схожими интересами, мы обмениваемся мнениями. При написании сообщений я использую кнопку „Поделиться“, а не „Поделиться публично“. Мне и в голову не приходило, что за мной будут подглядывать. Я чувствую себя преследуемым, как будто кто-то ворвался в мое личное пространство», — сказал в суде обвиняемый.
Он заявил, что «пока поляки не спросят с украинцев за Волынскую резню, весь украинский народ будет отвечать за нее».
Но в прокуратуре утверждают, что заявления публиковались как сообщения, которые видны всем, а не только «друзьям». При этом обвиняемый использовал по отношению к пятому президенту Петру Порошенко слово «парх», указывающее на его еврейское происхождение.
Приговор будет оглашен в середине марта. Прокуратура требует в отношении пенсионера одного года лишения свободы условно. Обвиняемый утверждает, что дело открыли «по указанию Киева».
Ранее сообщалось, что в Польше нетерпимость к украинцам становится все сильнее.
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