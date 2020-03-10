Украина

Задержан еще один подозреваемый в похищении в 2014 году евромайдановцев Луценко и Вербицкого

Украинские правоохранители задержали человека, которого подозревают в похищении активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Ранее в ГБР выступили за отмену закона об амнистии майдановцев.

«Его имя Мисливий Сергей Анатольевич. Его роль — больше, чем обычного титушки-пехотинца. Что-то типа заместителя командира группы захвата. Имел, по версии следствия, отношение к непосредственно похищению нас с Вербицким на территории Александровской больницы ночью 21 января 2014 года. Мисливий работал на постоянной основе в группе „спиртового короля“ Чеботарева, которая занималась силовыми акциями против майдановцев, получал за это деньги, а также ему снимали „служебную“ квартиру», — написал в своем Facebook Игорь Луценко.

Активист выразил уверенность, что следствие по этому делу может стать одним из самых успешных.

Ранее сообщалось, что «беркутовцев», которых обменяли боевикам, хотят вернуть в Украину.

Фото: Радіо Свобода

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter