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Дело о расстрелах на Евромайдане: выданных боевикам "беркутовцев" хотят вернуть в Украину
После того как в Украину с оккупированного Донбасса вернулись бывшие бойцы «Беркута» Александр Маринченко и Сергей Тамтура, в Киев планируют вернуть еще троих обвиняемых в расстрелах на Институтской 20 февраля 2014 года.
Об этом сообщил адвокат экс-беркутовцев Александр Горошинский, передает «Громадське».
Это затребованные на обмен от «ДНР» и «ЛНР» Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин.
По словам Горошинского, обвиняемого Олега Янишевского передали в рамках обмена в Луганск, а Павла Аброськина и Сергея Зинченко — в Донецк.
Он также отметил, что делается все, чтобы обвиняемые были в Киеве к следующему заседанию в Святошинском суде 17 марта. Отметим, генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что все бывшие «беркутовцы» остаются в статусе подсудимых.
Напомним, 29 декабря 2019 года на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и боевиками «ДНР» и «ЛНР». В частности, среди затребованных «республиками» были пятеро экс-сотрудников спецподразделения «Беркут». Всех пятерых обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.
После выдачи в ОРДЛО бывшие бойцы роты «Беркут» Сергей Зинченко и Павел Аброськин в эфире российского пропагандистского телеканала «Россия 24» заявили о своей невиновности в гибели людей во время Революции достоинства.
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