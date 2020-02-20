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Украина

«Мешает справедливому расследованию»: Венедиктова выступила за отмену закона об амнистии майдановцев

14:52 20 февраля 2020 124
Майдан
Инф. «ФАКТОВ»

Для расследования дел о расстрелах на Евромайдане зимой 2014 года, по которым после перерыва вновь работает прежний состав прокуроров, следует отменить закон об амнистии участников протестных акций.

Такую точку зрения в интервью изданию «LB» высказала врио директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова. Речь идет о принятом в 2014 году Законе «О недопущении преследования и наказания лиц относительно событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины». Венедиктова считает, что этот документ противоречит Уголовно-процессуальному кодексу.

«Были убиты 78 митингующих и 13 милиционеров. С точки зрения справедливости, мы должны помнить и о 13 погибших правоохранителях, которые выполняли приказ. Если приказы были преступными, нужно привлечь к ответственности тех, кто их отдавал», — заявила Венедиктова и добавила, что закон об амнистии мешает «справедливому и честному расследованию».

«Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить. Кроме того, мы разработали законопроект о заочном осуждении, который был направлен всем главам фракций и Денису Монастырскому (председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности). Очень надеемся, что депутаты его поддержат», — сказала руководитель ГБР и добавила, что до принятия законопроекта следствие «не может дальше двигаться».

При этом она отметила, что эту инициативу «не поддержит широкий круг лиц, поскольку заочное осуждение будет касаться всех». «Но без этого, повторюсь, двигаться дальше невозможно», — заявила Ирина Венедиктова.

Ранее представитель группы адвокатов семей Небесной сотни Евгения Закревская в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» предупредила, что потерпевшие по делам Евромайдана могут превратиться в подозреваемых.

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