Украина

У Минэкономики появился временный глава: кто такой Павел Кухта

Во вторник, 10 марта, Кабмин решил возложить временное исполнение обязанностей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на Павла Кухту. В этот же день временное исполнение обязанностей министра образования и науки было возложено на Юрия Полюховича.

Павел Кухта написал в своем Facebook, что основная цель его работы на новом посту — продолжить реализацию изменений и реформ, запущенных за последние шесть месяцев.

На сайте «Чесно» указана биография Павла Кухты, среди основных моментов которой работа с сентября 2019 года первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Также он является программным директором партии «Голос».

В 2015—2019 годах Кухта был советником министра финансов, в 2016—2019 годах — советником премьер-министра Украины.

Ранее сообщалось, что Разумков объяснил, почем произошла смена Кабмина.

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