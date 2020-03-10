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И.о. министра образования назначен Юрий Полюхович: что о нем известно
После того, как Анна Новосад отказалась работать в правительстве Дениса Шмыгаля, временное исполнение обязанностей министра образования и науки возложили на Юрия Полюховича. Такое решение принято на заседании Кабмина 10 марта.
Полюхович был заместителем Новосад в правительстве Алексея Гончарука. Он родился 1 ноября 1980 года в городе Костополь Ровенской области.
Степень магистра по истории получил в 2003 году в Национальном университете «Киево-Могилянская академия». Учился в аспирантуре Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат исторических наук. Автор более 40 научных публикаций.
Два года работал в университете штата Калифорния (США) и в Национальном институте антропологии и истории в Мексике.
С 2014 по 2016 год был советником министра образования и науки Украины на общественных началах.
Возглавляет общественную организацию «Украинская научно-исследовательская фундация». Представитель Украины в Европейской ассоциации исследователей культуры майя WAYEB.
Свободно владеет английским, испанским и классической чольти (речь иероглифической письменности майя).
С сентября 2019 занимал должность первого заместителя министра образования и науки Украины Анны Новосад. Работу в МОН совмещает с преподаванием в Национальном университете имени Тараса Шевченко.
Напомним, 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты проголосовали за нового премьер-министра Дениса Шмыгаля и новый состав правительства.
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