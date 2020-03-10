Украина

И.о. министра образования назначен Юрий Полюхович: что о нем известно

После того, как Анна Новосад отказалась работать в правительстве Дениса Шмыгаля, временное исполнение обязанностей министра образования и науки возложили на Юрия Полюховича. Такое решение принято на заседании Кабмина 10 марта.

Полюхович был заместителем Новосад в правительстве Алексея Гончарука. Он родился 1 ноября 1980 года в городе Костополь Ровенской области.

Степень магистра по истории получил в 2003 году в Национальном университете «Киево-Могилянская академия». Учился в аспирантуре Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат исторических наук. Автор более 40 научных публикаций.

Два года работал в университете штата Калифорния (США) и в Национальном институте антропологии и истории в Мексике.

С 2014 по 2016 год был советником министра образования и науки Украины на общественных началах.

Возглавляет общественную организацию «Украинская научно-исследовательская фундация». Представитель Украины в Европейской ассоциации исследователей культуры майя WAYEB.

Свободно владеет английским, испанским и классической чольти (речь иероглифической письменности майя).

С сентября 2019 занимал должность первого заместителя министра образования и науки Украины Анны Новосад. Работу в МОН совмещает с преподаванием в Национальном университете имени Тараса Шевченко.

Напомним, 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты проголосовали за нового премьер-министра Дениса Шмыгаля и новый состав правительства.

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