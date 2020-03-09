"Нули на табло ВР": Разумков назвал причину смены Кабмина

Украина

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, у которого, по его мнению, хорошие отношения с президентом Зеленским, считает, что смена правительства была вполне логичной по результатам работы предыдущего Кабмина Алексея Гончарука.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов в интервью, которое было обнародовано вечером 8 марта, передает УНИАН.

В частности, говоря о недавней отставке правительства, Разумков выразил мнение, что «в определенной степени соответствует действительности» мнение о том, что экс-премьер Алексей Гончарук «не сделал все то, чего ожидали, о чем говорили».

«Именно поэтому мы увидели и оценку деятельности правительства на табло Верховной Рады Украины, за это проголосовало достаточно много народных депутатов. Понимая все те вызовы, которые сегодня стоят перед государством, понимая ту проблематику, понимая тот темп реформ или иногда недостаточно соответствующий темп реформ. Поэтому именно такое было принято решение и именно благодаря этому мы получили сегодня уже новое правительство», — сказал спикер Рады.

При этом он высказал надежду, что эффективность нового правительства «будет больше», и что он надеется, исходя из информации, которая поступала перед избранием сначала премьер-министра Украины, после этого — Кабинета министров Украины, что они «смогут справиться с теми вызовами, которые сегодня будут перед ними стоять».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады Украина получила нового премьера и Кабмин, которым спикер Дмитрий Разумков пожелал удачи в работе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter