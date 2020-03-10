Украина

Венгрия заявила, что будет продолжать блокировать сближение Украины с НАТО

Венгрия по-прежнему настроена блокировать продвижение Украины в НАТО, совместные проекты Украины и Альянса и заседания Совета Украина-НАТО. Таким образом Венгрия добивается особого отношения к этнической венгерской общине в Украине.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая 10 марта, заявил, что в Украине проживают 150 тысяч этнических венгров. При этом отношения с Украиной для венгерской стороны являются особо сложными. В Венгрии считают, что украинские законы, в том числе пресловутый закон об образовании и его статьи о языке обучения в школах и вузах, нарушают права венгерского меньшинства.

Как сообщает Hungary Today, все эти острые вопросы будут подняты на встрече глав МИД Украины и Венгрии в Будапеште. Переговоры назначены на 26 марта. Венгрия обещает «разумные предложения», в том числе финансовую помощь для программ по изучению языка.

Напомним, ранее Венгрия надеялась, что после выборов в Украине будут пересмотрены законы, которые не нравятся венгерской общине.

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