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Встречаем коронавирус без паники: советы врача
Новый коронавирус NCP может не проявлять признаков инфекции в течение многих дней, тогда как можно узнать, инфицирован ли человек? По последним данным, инкубационный период может длиться до 28 дней, прежде чем симптомы COVID 19 станут очевидными.
К тому времени, когда у человека поднимается температура, появляется кашель и он попадает в больницу, в легких обычно обнаруживают фиброз на 50%, и уже слишком поздно! Вирусологи предлагают простую самопроверку, которую мы можем проводить каждое утро: сделайте глубокий вдох и задержите дыхание более чем на 10 секунд. Если вы успешно завершите его, не кашляя, не испытывая дискомфорта, заложенности, стеснения
Заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук Быцай Андрей Николаевич комментирует ситуацию с угрозой эпидемии так: «В первую очередь следите за гигиеной, тщательно, не менее 20−30 секунд, регулярно мойте руки. Утром и вечером полощите горло и промывайте нос раствором соды с солью (на литр тёплой воды — столовая ложка соли и чайная ложка соды). Придерживайтесь здорового образа жизни. Волшебной таблетки, универсального иммуномодулятора не существует. Наши предки прекрасно обходились без искусственных химических препаратов. Их единственной защитой от болезней были целебные травы — неиссякаемый источник здоровья и бодрости. Мой рецепт прост и доступен каждому: ежедневно утром и вечером добавляйте в теплый напиток — чай, кофе, узвар или в свежевыжатый апельсиновый сок по 50−70 мл бальзама „Давний рецепт“. В его составе: противовоспалительная вербена (применяется при кашле, бронхите, астме); обезболивающий антисептик мать-и-мачеха; кровоостанавливающий, ранозаживляющий природный поливитаминный концентрат крапива жгучая; успокаивающие валериана и велиса; календула — противовоспалительное, антисептическое и заживляющее средство; улучшающие пищеварение полынь и грецкий орех, антисептики липа и ромашка; аккумулятор витамина С шиповник
Китайские медики, лечащие COVID-19, рекомендуют следить за тем, чтобы рот и горло были влажными, а не сухими: «Делайте несколько глотков воды каждые 15 минут».
По их словам, даже если вирус попадет в рот, питьевая вода или другие жидкости вымывают их через пищевод. Оказавшись там, кислоты в желудке убьют весь вирус. Если вы не пьете регулярно достаточное количество воды, вирус может проникнуть в ваши дыхательные пути и попасть в легкие.
Будьте здоровы!
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