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Украина

Прокурором Киева снова стал чиновник, люстрированный в 2015 году

17:34 10 марта 2020 103
юлдашев
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

На должность прокурора Киева вернулся Сергей Юлдашев, который в 2015 году был уволен по люстрации в соответствии с законом «Об очищении власти». Теперь Юлдашев восстановился через суд и с 10 марта приступил к работе.

Решение восстановить Юлдашева принял Днепропетровский окружной административный суд 25 февраля 2020 года. После вердикта суда появился приказ генерального прокурора о возвращении люстрированного чиновника на должность прокурора Киева.

Напомним, Сергею Юлдашеву 42 года. В органах прокуратуры он работал с 2001 года, был прокурором Деснянского района Киева, а в июне 2014-го возглавил прокуратуру столицы.

Фото Прокуратура Києва/Facebook

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