Украина

Под Песками погиб боец ВСУ из Винницкой области: названо имя героя

На Донбассе погиб старший солдат ВСУ Андрей Ведешин. Случилось это утром 10 марта в районе села Пески, где враг устроил обстрел украинских позиций из минометов и гаубиц.

Обстоятельства гибели уточняются, есть сведения, что бойца пытались эвакуировать с поля боя в вертолете. Пресс-центр Объединенных сил сообщал об одном погибшем бойце и четверых раненых.

35-летний Андрей Ведешин заключил контракт с ВСУ в мае 2017 года. В селе Кинашев Тульчинского района Винницкой области у героя остались мать, брат и 7-летняя дочь. В Тульчинской райгосадминистрации уточнили, что похоронят погибшего военного в родном селе 12 марта.

Сегодня, 10 марта, ВСУ потеряли еще одного бойца. 23-летний военнослужащий 72-й бригады был тяжело ранен в Луганской области. Боец в очень тяжелом состоянии, с ранением головы был доставлен в госпиталь в Харькове и там скончался 10 марта.

Напомним, ранее на Донбассе враг обстрелял из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль ВСУ. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты украинские бойцы понесли потери.

Фото Тульчинська районна державна адміністрація/Facebook



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