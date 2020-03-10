Украина

Счет пошел на десятки: ВСУ подсчитали потери боевиков на Донбассе с начала марта

С начала месяца в районе операции Объединенных сил на Донбассе украинские защитники ликвидировали более двух десятков боевиков, а также уничтожили три единицы вражеской военной техники. Такие данные приводит командование Объединенных сил.

По подтвержденным сведениям, российско-оккупационные войска с начала марта потеряли убитыми 21 человека, ранеными и травмированными — 31. Были уничтожены либо серьезно повреждены вражеский автомобиль, МТЛБ (многоцелевой тягач легкий бронированный) и беспилотник.

Командование ООС подчеркивает, что украинские защитники всегда дают и будут давать адекватный ответ на вражеские действия, чтобы подавить огневые средства противника. В случае с боем под селом Пески утром 10 марта вести прицельный ответный огонь силам ООС мешал тот факт, что враг расположил свои позиции за домами мирных жителей. Это подтвердилось в ходе реконструкции обстрела украинского военного автомобиля со стороны врага из противотанкового ракетного комплекса.

Напомним, вследствие попадания ракеты в военный грузовик ВСУ 10 марта погибли двое украинских военнослужащих. Также есть раненые и получившие боевые травмы.

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