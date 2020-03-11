Семьи жертв катастрофы МН17 подали иск против Путина

Мир

Пока в Нидерландах идет судебный процесс о сбитом «Боинге» MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, семьи погибших подали отдельный гражданский иск в Европейский суд по правам человека. Ответчиком указана Россия и персонально президент РФ Владимир Путин.

Как рассказал адвокат Джерри Скиннер в интервью Deutsche Welle, истцы добиваются от России 330 млн долларов компенсации. Всего иски поданы от имени 40 пострадавших семей (84 родственников), хотя в «Боинге» погибли 298 человек. Адвокат объяснил, что для многих компенсации имеют символическое значение: «Большинство людей хотят видеть результаты расследования, хотят видеть признание вины. Это для них значит больше, чем деньги».

Скиннер уточнил, что отдельный иск о компенсациях пришлось подать, поскольку в Нидерландах не захотели приобщать к делу требования семей погибших: «Правительство Нидерландов отказалось приобщать к процессу гражданские иски… В Нидерландах — исключительно уголовный судебный процесс. Похоже, они не заинтересованы, чтобы кто-то объединялся для максимального давления на Россию, чтобы она сотрудничала, выдала обвиняемых, признала вину».

Напомним, 9 марта в Нидерландах начался судебный процесс о сбитом самолете MH17 «Малайзийских авиалиний». Обвинения выдвинуты четырем лицам, они в суд не прибыли и обвиняются заочно.

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