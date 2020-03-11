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Украина

Оккупанты усилили обстрелы на Донбассе: в штабе уточнили потери

8:45 11 марта 2020 20
грузовик птур
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Командование операции Объединенных сил уточнило сведения о потерях в результате обстрелов на фронте 10 марта. Вследствие подбития военного грузовика возле села Пески из противотанкового ракетного комплекса один украинский защитник погиб на месте, еще один скончался от полученных ранений. Семь военных были ранены, еще один украинский защитник госпитализирован с боевой травмой.

Вражеские потери разведка оценивает как значительные. Украинские военные заметили отход боевого расчета ПТРК оккупантов. Огонь велся из жилого сектора на оккупированной территории. По уходящему вражескому расчету был нанесен ряд ударов, боевая единица перестала существовать. Один оператор был ликвидирован, другой тяжело ранен. После боя к месту подъехали медицинские эвакуаторы, и по их числу можно судить об общих потерях врага: до трех убитых и до пяти раненых.

Кроме обстрела под Песками, 10 марта зафиксировано 16 случаев нарушения режима тишины на других участках фронта. Враг использовал запрещенные калибры 120 мм и 82 мм, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Работала вражеская снайперская пара.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил боевую травму.

Напомним, накануне были названы имена погибших на Донбассе героев из Винницкой и Кировоградской областей.

Фото Назар Приходько/Facebook

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