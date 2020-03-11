На росТВ Путина обвинили в госперевороте: в сети обсуждают скандальное видео

Мир

После того, как в России Владимир Путин предложил «обнулить» его президентские сроки и разрешить снова выдвинуться в президенты, Госдума без возражений проголосовала за эту идею. В России же не все оказались готовы видеть Путина президентом и после 2024 года. На политическом ток-шоу одна из участниц назвала происходящее государственным переворотом и заставила ведущих заметно поволноваться.

«Редко, когда приходится наблюдать государственный переворот в прямом эфире… Он (Путин) себя идентифицирует с этим постом, он туда врос. Мне как психологу совершенно очевидна деформация личности. Он совершенно очевидно не собирается уходить… и своими действиями провоцирует как раз ту самую революцию», — заявила на ток-шоу «Место встречи» на телеканале «НТВ» политолог и психолог Наталья Шавшукова.

«Государственный переворот в прямом эфире»

Наталью Вячеславовну больше приглашать на НТВ не будут. pic.twitter.com/DH9YJ4sQqG — Лена (@Pravdina22) March 11, 2020

В соцсетях напомнили, что мысль о том, что Путин «прирос» к посту президента - не новая и озвучивалась еще Борисом Немцовым. «Он (Путин) хочет править нами вечно», - говорил оппозиционный политик.

НЕМЦОВ: Он хочет править нами вечно, пока не умрет Россия!

Он должен уйти, если он не уйдет, у нас нет шансов. Я вам точно говорю: он будет цепляться зубами, когтями, как угодно, его все больше и больше будут ненавидеть, он будет проклят!



2010 - 2013 - 2014 - 2015 гг. pic.twitter.com/Y5RkJc3zAJ — Борис Немцов. Видео (@digma28) March 10, 2020

Уличные опросы также показывают: пропагандисты сумели внушить населению мысль, что Россия и Путин — единое целое и не могут существовать друг без друга.

Ну вот и как с таким любящим народом не продлить полномочия навечно? pic.twitter.com/He8NVSi14B — Усы Пескова (@Sandy_mustache) March 11, 2020

В такой атмосфере многим пришлась по душе мысль политолога-психолога, что смысл идти голосовать за поправки в Конституцию потерялся, а единственная цель всего проекта — оставить Путина при власти.

Но при этом в искренность героини поверили не все. Зрители опасаются, как бы смелые речи не оказались очередной постановкой российского телевидения.

Напомним, бывший советник Путина, а сейчас российский политолог Андрей Илларионов убежден: переписывание Конституции РФ имеет целью оставить Путина при власти и выгодно исключительно российскому президенту.

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