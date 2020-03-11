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На росТВ Путина обвинили в госперевороте: в сети обсуждают скандальное видео

9:58 11 марта 2020 431
политолог
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

После того, как в России Владимир Путин предложил «обнулить» его президентские сроки и разрешить снова выдвинуться в президенты, Госдума без возражений проголосовала за эту идею. В России же не все оказались готовы видеть Путина президентом и после 2024 года. На политическом ток-шоу одна из участниц назвала происходящее государственным переворотом и заставила ведущих заметно поволноваться.

«Редко, когда приходится наблюдать государственный переворот в прямом эфире… Он (Путин) себя идентифицирует с этим постом, он туда врос. Мне как психологу совершенно очевидна деформация личности. Он совершенно очевидно не собирается уходить… и своими действиями провоцирует как раз ту самую революцию», — заявила на ток-шоу «Место встречи» на телеканале «НТВ» политолог и психолог Наталья Шавшукова.

В соцсетях напомнили, что мысль о том, что Путин «прирос» к посту президента - не новая и озвучивалась еще Борисом Немцовым. «Он (Путин) хочет править нами вечно», - говорил оппозиционный политик.

Уличные опросы также показывают: пропагандисты сумели внушить населению мысль, что Россия и Путин — единое целое и не могут существовать друг без друга.

В такой атмосфере многим пришлась по душе мысль политолога-психолога, что смысл идти голосовать за поправки в Конституцию потерялся, а единственная цель всего проекта — оставить Путина при власти.

Но при этом в искренность героини поверили не все. Зрители опасаются, как бы смелые речи не оказались очередной постановкой российского телевидения.

Напомним, бывший советник Путина, а сейчас российский политолог Андрей Илларионов убежден: переписывание Конституции РФ имеет целью оставить Путина при власти и выгодно исключительно российскому президенту.

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