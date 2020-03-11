Разумков отменил зарубежные командировки депутатов из-за коронавируса: опубликован документ

Политика

Народным депутатам Украины на период вспышки коронавируса COVID-19 рекомендуется отменить все зарубежные поездки, а в здании Верховной Рады будет усилен санитарный режим. На входе в помещения Рады будут средства для дезинфекции рук. Распоряжение об этом издал спикер Рады Дмитрий Разумков.

Как уточнила депутат и заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, спикер ввел мораторий на официальные зарубежные командировки. Что касается частных поездок депутатов за границу, то они остаются на совести парламентариев.

«Ни одна командировка не будет подписана», — обещает депутат. «Но если будет частная поездка, то никто конвой не приставит», — уточнила она.

Напомним, у народного депутата от ОПЗЖ Олега Волошина заподозрили коронавирус после поездки во Францию и встреч с с французским парламентарием Жаном-Люком Рейтцером. У Рейтцера подтвердили заражение COVID-19. Анализы Волошина дали негативный результат.

10 марта группа депутатов отправилась с поездкой в Россию, где подтверждены 20 случаев заражения коронавирусом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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