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Зеленский нашел временную замену ушедшему в Кабмин главе Киевской ОГА
В среду, 11 марта, президент Украины Владимир Зеленский издал указы, которые касаются должности председателя Киевской областной государственной администрации. Ранее сообщалось, что госслужбу может возглавить чиновник времен Януковича.
Указы опубликовало официальное интернет-представительство президента Украины.
В Указе № 75/2020 написано: «Освободить Чернышова Алексея Михайловича с должности председателя Киевской областной государственной администрации в соответствии с поданным им заявлением».
Указом № 76/2020 временно исполняющим обязанности председателя Киевской ОГА президент назначает Василия Геннадьевича Володина.
Новый глава Киевской облгосадминистрации родился в 1979 году. В 2001 году закончил Львовский национальный университет им. Ивана Франко по специальности «Международные отношения». Имеет звание «Заслуженный юрист Украины». Трудовую деятельность начал в 2002 году в должности менеджера по внешнеэкономической деятельности частного предприятия «Укрфермерпостач», г. Киев.
В марте 2004 года пришел на государственную службу. Работал в Департамента финансового законодательства Министерства юстиции Украины и Государственном агентстве Украины по инвестициям и инновациям. В 2010 году Василий Володин стал заместителем гендиректора ГП «Государственная инвестиционная компания». В 2011 году — заместителем Председателя Наблюдательного Совета Публичного акционерного общества «Украинский банк реконструкции и развития». С 2012 по 2019 был директором Департамента правового обеспечения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
Перед назначением на должность заместителя председателя Киевской облгосадминистрации исполнял обязанности генерального директора ГП «Электронмаш».
Ранее сообщалось, что Зеленский уволил главу Тернопольской ОГА.
Фото: интернет-представительство президента Украины
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