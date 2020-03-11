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Украина

Считающие, что в украинских военных можно стрелять безнаказанно, фатально ошибаются, — Зеленский

11:22 11 марта 2020 421
зеленский
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский представил коллективу Минобороны их нового министра. Возглавил министерство Андрей Таран.

Ключевой темой во время церемонии представления был бой возле села Пески 10 марта, обстрел врагом украинского военного грузовика и гибель военнослужащих.

«Украинские военные уполномочены давать адекватный ответ на действия агрессора. Тот, кто думает, что в украинских военных можно стрелять безнаказанно, фатально ошибается», — заявил президент.

Новый министр обороны также сообщил, что уже беседовал с бойцами, ликвидировавшими вражеский экипаж ПТРК. «Будем давать такой ответ, чтобы у агрессора пропадало всякое желание испытывать на прочность наших бойцов», — заявил Таран.

таран

Что касается своих действий на посту Минобороны, то Таран упомянул в качестве приоритетных целей профессиональную армию, новый мотивационный пакет для социальной защиты военнослужащих.

Анонсировал министр и новый курс в отношениях с НАТО: «Вместо амбициозной, но недосягаемой цели — адаптации всех Вооруженных Сил к стандартам НАТО, у нас должна быть реальная цель — максимальное обеспечение способности ВСУ взаимодействовать с силами Альянса».

Напомним, 4 марта было назначено новое правительство Украины. Сменился и министр оборны. На смену Андрею Загородюку пришел Андрей Таран.

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