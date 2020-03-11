Украина

Во всех школах и детсадах Киева объявлен карантин из-за коронавируса

В Киеве в вузах, школах и детсадах с 12 марта вводится карантин, чтобы избежать распространения коронавируса. Предварительно работа школьных и дошкольных учреждений будет приостановлена до конца марта.

Кроме того, было объявлено, что карантин коснется внешкольных кружков, занятий в спортивных школах. Ограничиваются концерты и киносеансы, другие массовые мероприятия в столице.

В мэрии Киева объявили, что будут закрыты развлекательные центры и развлекательные зоны в ТРЦ, так как они также могут быть способом распространения инфекции.

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме, но на конечных станциях будет проводиться дезинфекция подвижного состава.

Напомним, ранее ограничения на массовые мероприятия были введены в Черновцах (где зафиксирован первый и пока единственный случай заражения коронавирусом), в Сумской области. Объявлен специальный режим в учреждениях образования Харькова.

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