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Украина

ПЦУ развенчала популярный миф о посте

12:24 11 марта 2020 207
пост
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В период Великого поста Православная церковь Украины развенчала бытующий миф, что пост не целесообразен, вредит здоровью и ухудшает самочувствие. В Церкви уверены, что пост принесет пользу всем, если соблюдать его правильно.

«Определенный пищевой рацион — не цель поста, а лишь средство ее достижения. Как говорят святые отцы, мы постимся телом, чтобы было легче поститься душой. Поэтому главными ограничениями во время поста являются ограничения собственных желаний и сдерживание негативных чувств, раздражения, злословия, осуждения других, гнева, а также удаления от зла, ссор, лжи», — напоминают в Православной церкви Украины.

Как отмечают в ПЦУ, ограничения в пище — самый простой способ контролировать свое тело, укреплять дух и силу воли. Врачи-диетологи также согласны с пользой временного воздержания от определенного рода пищи. При этом пост — это совсем не обязательно пресная пища, рацион можно сделать вкусным, насытив его овощами, фруктами, ягодами.

«Вредны для здоровья не пост, а вседозволенность… Душевного покоя и равновесия нельзя достичь без физического покоя и избавления от всего лишнего, что обременяет и отвлекает. Попробуйте уменьшить информационный шум, побудьте наедине с собой и с Богом, уделите время родным, детям, родителям, друзьям, помогите нуждающимся, найдите время на то, на что раньше его не хватало, — и вы заметите, как оздоравливаетесь, находя внутри и вокруг себя утраченную гармонию», — говорится в заявлении ПЦУ.

Напомним, «ФАКТЫ» опубликовали календарь на период Великого поста с указанными ограничениями рациона, а также рецепты вкусных постных супов и закусок.

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