Мир

В Италии женщина несколько дней живет с телом мужа, который умер от коронавируса

В Италии, где наблюдается наихудшая ситуация в Европе со вспышкой коронавируса (10 149 заболевших, 631 умерший), разыгралась настоящая трагедия. В провинции Савона заразившийся вирусом мужчина скончался в ночь на 9 марта. А вдове из-за карантина пришлось более 48 часов оставаться в одной квартире с покойным.

Как объяснил Джанкарло Канепа, мэр муниципалитета Боргетто-Санто-Спирито, в регионе действует карантин и введен особый протокол обращения с телами скончавшихся от инфекции. «Мужчина, у которого был положительный результат на смертельный вирус, умер в понедельник ночью… К сожалению, у нас есть протокол безопасности, который мы обязаны выполнять», — объяснил мэр в комментарии CNN.

По словам Канепы, семья в данном случае изначально повела себя неправильно. Заболевший мужчина отказался ложиться в больницу и предпочел домашнее лечение. Вывезти тело вдове пообещали в среду 11 марта.

Похожий инцидент зарегистрирован и в Неаполе. Местные СМИ рассказали, что 47-летняя женщина, заразившаяся коронавирусом, скончалась еще 7 марта. Семья была вынуждена 36 часов оставаться в одном помещении с покойной. Похоронные службы отказались забирать тело из-за диагноза женщины. Выполнить погребение самостоятельно семья также не могла из-за запрета на похоронные церемонии. На помощь пришло маленькое похоронное агентство, которое забрало тело и провело захоронение на ближайшем кладбище без присутствия родственников.

Напомним, МИД Украины рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Италию, а тем украинцам, которые оказались застигнуты на итальянской территории, советуют зарегистрироваться на специальном сайте и сообщить о своем местонахождении.

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