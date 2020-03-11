Курс евро превысил 29 гривен: что будет дальше

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После резкого падения цен на нефть и обвала индексов на ведущих мировых фондовых рынках паника началась не только на зарубежных, но и на украинском финансовом рынке. Несмотря на попытки Нацбанка удержать курс украинской валюты, с начала нынешней недели доллар и евро стремительно дорожают. Так, 11 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне 25,31 грн за доллар и 28,79 грн за евро. На наличном рынке стоимость основных валют тоже существенно выросла. Причем евро дорожает гораздо быстрее доллара. Курс его продажи в банках уже заметно превысил 29 гривен за евро. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 25,26 грн, купить — по 25,85 грн; евро — сдать по 28,47 грн, купить — по 29,35 грн.

Инвесторы продают государственные долговые ценные бумаги, выводя свои капиталы из Украины

Нацбанк активно пытается удержать курс гривни путем валютных интервенций. Как сообщили в НБУ, во вторник, 10 марта, регулятор продал на межбанковском валютном рынке 270 млн долларов для сглаживания курсовых колебаний. Вся сумма была реализована в течение первой половины дня, а после обеда ситуация на валютном рынке была относительно спокойной и не нуждалась в существенном вмешательстве со стороны НБУ.

По мнению представителей Нацбанка, фундаментальных факторов для значительного ухудшения ситуации пока нет. Украина продолжает наращивать поставки товаров за рубеж по основным статьям экспорта, в то же время мы не являемся экспортерами нефти, поэтому снижение цен на этот товар дает скорее экономию на импорте энергоносителей.

Также в НБУ не видят серьезных проблем на рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), поскольку уменьшение вложений нерезидентов в эти долговые бумаги правительства пока не является существенным. За последний месяц портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов значительно не менялся и колебался в пределах 125−129 млрд грн. Поэтому приток инвестиций в ОВГЗ хотя и приостановился на фоне ухудшения настроений во всем мире, однако панического вывода инвестиций из Украины не наблюдалось. Напомним, что Минфин отменил очередной аукцион по продаже ОВГЗ, запланированный на 10 марта.

Стоит отметить, что, по данным НБУ, за последние дни инвесторы продали на вторичном рынке гривневых ОВГЗ на сумму 823 млн грн. Больше всего ценных бумаг было реализовано нерезидентами — на сумму 770,8 млн грн. От них также избавлялись физлица (на сумму 26,9 млн грн) и юридические лица (на сумму 25,3 млн грн). Все бумаги на вторичном рынке были выкуплены коммерческими банками Украины. По состоянию на 11 марта портфель держателей украинских ОВГЗ составил 818,15 млрд грн.

«Курс гривни упал до отметки 25,5 грн за доллар на фоне проблем на мировых рынках, связанных с распространением коронавируса и обвалом котировок на нефть в понедельник, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Инвесторы выводят из Украины инвестиции, что оказывает мощное давление на гривню. Накануне НБУ продал на межбанке 250 млн долларов для сглаживания курсового движения. Таким образом, регулятор намерен сдерживать падение гривни, рассматривая данное движение как ситуативное.

Кроме того, президент страны Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество с МВФ важно для Украины с точки зрения доверия инвесторов, а не только ради очередного транша. Ранее премьер-министр Украины говорил о том, что обновленный Кабинет министров Украины продолжит сотрудничество с МВФ и другими кредиторами.

Вероятно, в ближайшей перспективе гривня продолжит выглядеть достаточно неуверенно из-за сложной ситуации на мировых рынках и высокого спроса на валюту со стороны нерезидентов, а также растущего спроса со стороны населения. Вскоре возможен откат курса к отметке 25,7 гривен за доллар с дальнейшей целью 26 гривен за доллар", — считает Шевчишин.

«Проблема для Украины не в том, насколько сильно упадет ее экономика, а в том, что кризис в мире будет мешать нам подняться из собственного кризиса»

Подобные прогнозы озвучивают и другие эксперты.

«На минувшей неделе, с прошлой среды, доллар вырос к гривне во всех сегментах валютного рынка на 1,5−3,9%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 24,94 до 25,31 грн (+1,5%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», подскочили за это же время с 24,81−24,84 до 25,57−25,59 грн (+3,1% - +3,0%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 24,67−24,93 до 25,38−25,90 грн (+2,9% - +3,9%). При этом разница между средними курсами покупки и продажи расширилась с 1,1% до 2,1% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

Смена Кабмина в Украине наложилась на «идеальный шторм», который царит на мировых рынках. Инвесторы поддаются панике на фоне распространения коронавируса, который вышел за пределы Китая и шагает про просторам Ближнего Востока, Европы, США. Это привело к обвалу на мировых фондовых рынках. Американские индексы в считаные дни потеряли около 20%. Одновременно с этим Москва и Эр-Рияд совместными усилиями развалили сделку по сокращению добычи нефти в формате ОПЕК+. В результате в понедельник цена нефти марки Brent падала до 32 долларов за баррель.

На таком негативном фоне глобальные инвесторы бегут с развивающихся рынков, продавая местные облигации и национальные валюты. В этом смысле гривня оказалась под давлением мировых проблем. Недельное падение гривни выглядит внушительным лишь до тех пор, пока не поинтересоваться, а что там у соседей. Лишь за понедельник белорусский рубль потерял к доллару 5%. К российскому рублю за этот день доллар прибавил и вовсе 10%. На таком фоне гривня выглядит пока более устойчивой к внешним шокам. На ближайшую неделю мы ожидаем хотя и более скромного, но все же продолжения роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,8 грн, а наличный доллар в банках — по 25,6−26,0 грн", — прогнозирует Иосуб.

Другие эксперты также отмечают, что украинская валюта в сложившихся условиях довольно неплохо «держит удар», правда, причины этого отнюдь не оптимистичные.

«Многие со мной не согласятся, но гривня в последние дни показывает удивительную стойкость и не падает так сильно, как валюты других стран, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров. — Судите сами, гривня к доллару с 28 февраля по 10 марта на межбанке потеряла в совокупности 73 копейки, что примерно равно 3%. Для сравнения: за этот же период доллар снизился по отношению к евро так же примерно на 3%. И это на фоне смены правительства и обвала на финансовых рынках мира.

Причина этого заключается в том, что, образно говоря, «пепел» не горит. Финансовые рынки Украины не могут упасть, потому что, кроме рынка ОВГЗ, который в принципе не такой уж и большой, падать нечему. Отток капитала также не может значительно усилиться, поскольку он был и раньше. Украинцы уже давно предпочитают копить валюту «под матрас». Рынок кредитования много лет, можно сказать, не работает, и там тоже нечему и некуда падать.

В других же странах есть развитые финансовые рынки, с фондовыми биржами, с колоссальными оборотами валюты, есть рынки деривативов, огромные объемы кредитования, и все это до кризиса существовало в определенном балансе. Кризис и паника нарушили баланс и привели к изменению потоков капитала. Потому там все и падает.

У нас же экономика и финансовые потоки имеют «кризисный баланс» уже давно, и с этой точки зрения, мировой финансовый кризис в Украине мало что меняет, потому что это они сейчас идут к нам ближе, к нашему состоянию. Проблема для Украины заключается не в том, насколько сильно упадет ее экономика, проблемой является то, что кризис в мире будет мешать нам подняться из кризиса.

Раньше люди при проблемах в экономике переводили сбережения в доллар и евро, отчего гривня была под давлением. Но сейчас пожар угрожает всем — и им, и нам. И на этом фоне бежать «туда» уже тоже страшно. Коронавирус создает одинаковые риски — как для экономики Украины, так и для экономики США, Евросоюза и других стран. Поэтому гривня в последние дни чувствует себя достаточно уверенно", — отметил Федоров.

Кстати, обвал нефтяного рынка не обязательно приведет к снижению цены горючего на украинских заправках. По словам директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, удешевления горючего, полностью пропорционального падению цен на нефть, ожидать не стоит. Ведь нефть — лишь одна из составляющих в розничной стоимости нефтепродуктов, на которую приходится 30−40% цены. Главный фактор — это то, что нефть и нефтепродукты закупаются за валюту. А значит, изменение цены горючего на украинских заправках будет напрямую зависеть от курса национальной валюты к доллару и евро.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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