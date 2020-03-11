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- 14:27 Завод «МИРОПЛАСТ» оснастил лабораторию стендом для проверки окон на устойчивость к погодным явлениям
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Завод «МИРОПЛАСТ» оснастил лабораторию стендом для проверки окон на устойчивость к погодным явлениям
На базе завода «МИРОПЛАСТ» теперь можно проводить испытания окон и входных дверей по таким показателям, как воздухопроницаемость, водонепроницаемость и сопротивление ветровым нагрузкам. Стенд для испытаний WINDOORTESTER, установленный в лаборатории МИРОПЛАСТ, имитирует реальные погодные условия, такие как шквальный ветер и сильный дождь. А для проверки воздухопроницаемости оборудование генерирует дым. Об этом сообщила пресс-служба компании.
На предприятии отметили, что «МИРОПЛАСТ» входит в состав корпорации «Алеф» и является одним из учредителей ассоциации UAWS (Украинская ассоциация оконных систем. — Авт.), и в составе ассоциации принимает участие в разработке новых украинских стандартов, главная цель которых гармонизировать их с европейскими техническими нормами EN: «На данный момент новые стандарты рассматриваются государственными органами и должны быть утверждены в третьем квартале 2020 года».
В случае принятия этих стандартов будет сформирован собственный знак маркировки изделий для украинского производителя.
«Основная наша миссия — доносить философию европейских норм ко всем участникам рынка. Мы сосредоточены на том, чтобы работать в соответствии с европейскими стандартами, поэтому наша лаборатория поможет нам быстро и эффективно проводить тестирование продукции. Также мы готовы предоставить нашим партнерам возможность проводить тесты и совершенствовать их изделия. Компания открыта к сотрудничеству и приглашает партнеров испытать свои окна в нашей лаборатории», — комментирует директор департамента сбыта компании «МИРОПЛАСТ» Сергей Дацив.
По словам заместителя председателя Совета корпорации «Алеф» Станислава Виленского, компании корпорации «Алеф» являются проводниками новых технологий в Украину, ведь основа корпоративной стратегии всех участников корпорации — постоянное совершенствование процессов и внедрение инноваций.
«Таких примеров в корпорации масса: например, завод „Потоки“ готовится совершить прорыв в мировом животноводстве, изобретя уникальный белковый кормовой концентрат. А на базе компании „Сады Днепра“ строится самое крупное холодильное хранилище в Украине и действует мощнейшая сортировочная линия для яблок. Решения, которые обещают развитие и прогресс, как для отдельно взятого предприятия, так и для украинской экономики всегда приветствуются и реализуются», — отметил Станислав Виленский.
ООО «MИРОПЛАСТ» — один из крупнейших производителей ПВХ-профиля в Восточной Европе. Компания выпускает оконные и дверные системы под ТМ WDS, в том числе профили, ламинированные под дерево и другие текстуры. Входит в структуру корпорации «Алеф».
Корпорация «Алеф» объединяет разнопрофильные бизнесы, которые работают в сегменте девелопмента, производства строительных материалов и аграрной сфере. Председатель Совета корпорации «Алеф» — Вадим Ермолаев. Заместитель председателя Совета корпорации Станислав Виленский.
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