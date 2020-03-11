Суд по делу МН17: вскрылись новые сенсационные подробности

Мир

В понедельник, 9 марта, в пригороде Амстердама Схипхоле начался один из самых громких международных процессов последних лет. Гаагский суд рассматривает дело о сбитом над Донбассом малайзийском «Боинге». Трагедия произошла 17 июля 2014 года. Самолет «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в Украине на территории, которая на тот момент контролировалась сепаратистами. Погибли все 298 человек, находившихся на борту, включая 80 детей.

Процесс проходит в Нидерландах, потому что две трети жертв авиакатастрофы были гражданами этой страны. Интерес огромен настолько, что заседания решено проводить в крупнейшем голландском судебном комплексе, который расположен в Схипхоле. Но дело остается в юрисдикции суда в Гааге. И даже это комплекс не в состоянии вместить всех желающих. Родственников погибших пускают в зал заседаний по специальному графику.

Еще одна особенность процесса — пустая скамья подсудимых. Обвинения предъявлены трем российским гражданам и одному гражданину Украины. Вот их имена: Игорь Гиркин, называвший себя «министром обороны Донецкой народной республики», связанные с российскими силовыми структурами Сергей Дубинский и Олег Пулатов, подчиненный Гиркина Леонид Харченко. Ни один из обвиняемых в суд не явился. Защита представлена только адвокатами, которых нанял Пулатов. Двое из них — голландцы, одна — россиянка.

Первый день был посвящен преимущественно процессуальным тонкостям. Тем не менее одно сенсационное заявление все же прозвучало. Обвинение утверждает, что в июле 2014 года с территории России в Украину были отправлены два ракетно-зенитных комплекса «Бук»! Один из них по дороге сломался и до пункта назначения не доехал. Второй «Бук» и выпустил ту самую ракету, которая сбила «Боинг».

Обвинение считает, что лайнер был обстрелян по ошибке — боевики приняли его за украинский транспортный самолет. Но это ни в коей мере не снимает с них даже часть ответственности за гибель 298 человек. Адвокаты Пулатова попытались увести суд в сторону от предмета рассмотрения. Они призвали изучить вопрос, почему власти Украины не закрыли небо для полетов над территорией, где велись боевые действия. Представитель прокуратуры Нидерландов заявил, что роль Украины не является предметом рассмотрения данного суда хотя бы по той причине, что «Бук» вообще не должен был находиться там и не должен был стрелять".

Очевидно, что процесс будет довольно долгим. Во всяком случае зал с Схипхоле зарезервирован до середины следующей весны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что семьи погибших пассажиров рейса MH17 подали отдельный гражданский иск в Европейский суд по правам человека, указав ответчиком Россию и персонально президента РФ Владимира Путина.

«ФАКТЫ» также рассказывали, что один из подозреваемых по делу — россиянин Сергей Дубинский (позывной «Хмурый») — ведет роскошный образ жизни в России и не боится, что его могут выдать Нидерландам.

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