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«Проминвестбанк» — большой мешок с проблемными долгами»: эксперт озвучил его стоимость
Реальная стоимость «Проминвестбанка» на сегодняшний день не 10 миллионов долларов, а минус пару десятков миллионов. Экономический эксперт Александр Охрименко прокомментировал информацию о сделке по продаже «Проминвестбанка» на своей странице в Facebook.
Эксперт напомнил, что «Проминвестбанк» планировал сдать лицензию ранее, но якобы не сделал этого, чтобы не сорвать аукцион. «Но отказ от лицензии, как мне кажется, это вопрос времени», — написал Охрименко.
«Сегодня ПИБ — это большой мешок с долгами. Причем долги перед банком почти все проблемные, а долги банка — почти все недисконтируемые. Реальная стоимость банка — не 10 миллионов, даже не 0, а минус пару десятков миллионов. Так что покупатель ПИБа — либо идиот, либо точно знает, как собирать долги и как договариваться (читай — профессиональные коллекторы). В мире большого бизнеса второй вариант гораздо более вероятен», — заключил Охрименко.
Напомним, 4 марта, по данным ПФТС, на аукционе было продано 99,77% акций «Проминвестбанка», однако информация об участниках торгов и покупателях акций не раскрывалась.
Позже в СМИ появилось заявление российского банка ВЭБ, что продажа является нарушением норм международного права, а банк намерен оспорить продажу в иностранном суде. В Минюсте уже прокомментировали угрозы российского банка, там указывают, что сделка прошла в рамках украинского законодательства.
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