- 16:15 Команда экс-тренера «Шахтера» отказалась лететь на матч Лиги Европы с «Севильей»
- 16:08 Девушка изуродовала миниатюры достопримечательностей Харькова и похвасталась «достижением» в сети
- 15:58 Не успели вовремя: в Каменец-Подольском женщина родила в такси
- 15:56 Дорофеева и Позитив расстаются: самые яркие клипы "Время и Стекло"
- 15:44 «Проминвестбанк» — большой мешок с проблемными долгами»: эксперт озвучил его стоимость
- 15:39 Кабмин назначил своего представителя в Раде: кто такой Василий Мокан
- 15:38 Коронавирус поставил под угрозу проведение тестового ВНО в Киеве
- 15:14 Футболист сборной Украины прооперирован в Лондоне
- 15:08 Скульптура давно шаталась и уже падала: открылись новые детали гибели девочки в Запорожье
- 15:07 В Германии первый профессиональный футболист заразился коронавирусом
- 15:05 Убийство Гандзюк: суд принял окончательное решение по экстрадиции Левина
- 15:04 Украинец контрабандой пытался вывезти в Польшу тысячи медицинских масок
Не успели вовремя: в Каменец-Подольском женщина родила в такси (фото)
В Каменец-Подольском (Хмельницкая область) минувшей ночью произошло ЧП — женщина родила ребенка… под роддомом. Помогать ей пришлось таксисту, который и вез роженицу. Напомним, практически аналогичный случай произошел в Одессе в декабре 2019 года.
По словам водителя, на вызов он отправился около 3:00, при этом женщина сообщила диспетчеру, что у нее уже отошли воды.
Добраться до своей больницы она не успела и ребенок появился на свет в автомобиле. По информации местного интернет-издания, родилась девочка.
В местной Facebook-группе таксист рассказал, что какое-то время работать не будет, поскольку ему надо привести авто в порядок.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказали историю появления уникальной четверни в Кропивницком. Четыре девочки появились на свет в семье сотрудника ГСЧС в начале марта.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка изуродовала миниатюры достопримечательностей Харькова и похвасталась «достижением» в сети (фото, видео)
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!