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Происшествия

Не успели вовремя: в Каменец-Подольском женщина родила в такси (фото)

15:58 11 марта 2020 216
Не успели вовремя: в Каменец-Подольском женщина родила в такси (фото)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Каменец-Подольском (Хмельницкая область) минувшей ночью произошло ЧП — женщина родила ребенка… под роддомом. Помогать ей пришлось таксисту, который и вез роженицу. Напомним, практически аналогичный случай произошел в Одессе в декабре 2019 года.

По словам водителя, на вызов он отправился около 3:00, при этом женщина сообщила диспетчеру, что у нее уже отошли воды.

Добраться до своей больницы она не успела и ребенок появился на свет в автомобиле. По информации местного интернет-издания, родилась девочка.

В местной Facebook-группе таксист рассказал, что какое-то время работать не будет, поскольку ему надо привести авто в порядок.

Счастливое такси

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказали историю появления уникальной четверни в Кропивницком. Четыре девочки появились на свет в семье сотрудника ГСЧС в начале марта.

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Не успели вовремя: в Каменец-Подольском женщина родила в такси (фото)

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