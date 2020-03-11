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Общество и люди

Девушка изуродовала миниатюры достопримечательностей Харькова и похвасталась «достижением» в сети (фото, видео)

16:08 11 марта 2020 465
На месте происшествия
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В ночь на среду, 11 марта, в Харькове были разрисованы витрины семи чудес города на площади Архитекторов. Девушка, которая это сделала, похвасталась своим поступком в сети. Ранее юных вандалов проучили в Киеве.

NewsRoom Kharkiv сообщает, что вандалы оставили надписи на кубах, которые установлены над миниатюрами Дома со шпилем и Госпрома. Хулиганы разукрасили также одно из оснований Памятника влюбленным.

Пользователи сети вычислили одну из участниц акта вандализма — девушка похвасталась своим ночным «подвигом» в соцсети. Telegram-канал Харьков 1654 опубликовал видео, на котором она пишет на стекле свой ник — anzhelater, под которым зарегистрирована в TikTok и Instagram.

В сети оставили гневные комментарии:

Ранее сообщалось, что украинки испортили фреску Рафаэля в Ватикане.

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