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"Молодой республике нужен металл": колесо обозрения в Донецке порежут на металлолом
В столице самопровозглашенной «ДНР» Донецке, похоже, достигнут апогей благополучия. Так называемые «власти» решили демонтировать местную достопримечательность — колесо обозрения в парке Щербакова. Напомним, ранее в оккупированном городе торжественно открыли… мусорный контейнер.
Официально демонтаж никак не объяснили, сообщили местные жители в соцсетях.
«2 марта обрадовался, что колесо обозрения в Щербакова разбирают, думал под покраску. „Оплот-ТВ“ сообщает, что колесо не заработает, идет демонтаж», — написал дончанин, которого перепостил проукраинский блогер с ником «Хочу домой».
По его мнению, жителям Донецка не стоит пенять на украинских производителей аттракциона, а требовать помощи в России.
В комментариях к новости пользователи большинством голосов решили, что колесо пойдет на металлолом, поскольку «республика» нуждается в металле.
Напомним, в Донецке госпитализировали первую пациентку с подозрением на коронавирус.
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