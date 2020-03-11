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"Молодой республике нужен металл": колесо обозрения в Донецке порежут на металлолом

16:32 11 марта 2020 258
«Молодой республике нужен металл»: колесо обозрения в Донецке порежут на металлолом
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В столице самопровозглашенной «ДНР» Донецке, похоже, достигнут апогей благополучия. Так называемые «власти» решили демонтировать местную достопримечательность — колесо обозрения в парке Щербакова. Напомним, ранее в оккупированном городе торжественно открыли… мусорный контейнер.

Официально демонтаж никак не объяснили, сообщили местные жители в соцсетях.

«2 марта обрадовался, что колесо обозрения в Щербакова разбирают, думал под покраску. „Оплот-ТВ“ сообщает, что колесо не заработает, идет демонтаж», — написал дончанин, которого перепостил проукраинский блогер с ником «Хочу домой».

По его мнению, жителям Донецка не стоит пенять на украинских производителей аттракциона, а требовать помощи в России.

В комментариях к новости пользователи большинством голосов решили, что колесо пойдет на металлолом, поскольку «республика» нуждается в металле.

Напомним, в Донецке госпитализировали первую пациентку с подозрением на коронавирус.

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