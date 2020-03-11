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Украина

Зеленский назначил главой Сумской ОГА военного прокурора

16:38 11 марта 2020 57
Роман Грищенко
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 11 марта, президент Украины Владимир Зеленский издал два указа, которые касаются главы Сумской облгосадминистрации. Они опубликованы официальным интернет-представительством президента. В этот же день был назначен новый глава Киевской ОГА.

Указом № 73/2020 Владимир Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей председателя Сумской областной государственной администрации Ирину Купрейчик, а указом № 74/2020 назначил главой Сумской ОГА Романа Сергеевича Грищенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Роман Грищенко более 13 лет работал в органах военной прокуратуры. С 2017 года он был военным прокурором Харьковского гарнизона, а до этого местом его работы был Киевский гарнизон.

Ранее сообщалось, что из-за ошибок в информировании населения об эпидемии коронавируса в отставку ушел глава Тернопольской области.

Фото: 0564.ua

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