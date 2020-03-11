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Больше, чем в Раде: экс-нардеп Гаврилюк рассказал, сколько зарабатывает в такси

17:04 11 марта 2020 201
Михаил Гаврилюк
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Бывший депутат Рады из фракции «Народный фронт» Михаил Гаврилюк заявил, что каждый месяц зарабатывает в Киеве таксистом от 15 до 35 тысяч гривен.

Как сообщает OBOZREVATEL, «козак» Гаврилюк рассказал, что его заработок за час доходит до тысячи гривен.

«Сегодня, например, за час заработал тысячу гривен. Понял, что мне хватит, и больше у меня нет настроения сегодня работать. На этом закрываюсь и иду отдыхать. Если захочу еще тысячу заработать, то пойду часик-полтора поработаю», — так он описал свой график работы.

Гаврилюк сказал, что когда был народным депутатом, то в первые месяцы получал всего 4 тысячи гривен. Под конец каденции его заработок составлял 28 тысяч гривен. Он говорит, что в конвертах ничего не получал.

«Работаю, потому что нужно жить за что-то. Надеюсь, что со временем буду иметь лучшую работу, возможно, директором, возможно, каким-то руководителем. Сейчас так», — поделился Гаврилюк планами.

Как сообщалось ранее, экс-глава Офиса президента заявил, что на госслужбе не заработал.

Фото: скриншот с 5 канала

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