Общество и люди

Квартира в Словакии, 5 машин и не только: Богдан показал свою декларацию

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, который ранее заявлял, что на госслужбе много не заработал, а жил на доходы от адвокатской деятельности, подал декларацию о своих доходах за январь — февраль 2020 года.

За полтора месяца нынешнего года его доход составил 83,1 тысячи гривен, в том числе 63,13 гривен зарплаты в ОП, 20 тысяч гривен от предоставления в аренду имущества и 4 гривни процентов в «ПриватБанке».

Кроме того, бывший чиновник имеет 722 тысячи долларов и 238 тысяч евро наличными. На банковских счетах у него еще 676 тысяч долларов, 502 тысячи евро и 10,6 млн гривен. Гривню Богдан хранит в «ПриватБанке» и «Креди Агриколь банке».

Богдан задекларировал право пользования на основании инвестиционного договора 10 объектами незавершенного строительства: квартирами в Киеве площадью от 45 кв. м до 120 кв. м, которые полностью или частично строятся за его деньги.

В 2017 году Богдан приобрел за 2,2 млн гривен квартиру в Словакии площадью 82 кв. м. Также он имеет квартиры в Киеве: площадью 132 кв. м (стоит 0,7 млн гривен) и площадью 82 кв. м (стоит 0,2 млн гривен).

Кроме того, в Киеве Богдан арендует нежилое помещение площадью 656 кв. м (стоимостью 5,5 млн гривен) и имеет в бесплатном пользовании квартиру, площадь и стоимость которой не указаны в декларации.

Кроме квартир у Богдана есть земельный участок в Киеве на 0,8 тыс. кв.м., четыре участка в Забуянье Киевской области общей площадью 154,6 тыс. кв. м, участок в Малой Волосянке Львовской области площадью 1 тыс. кв. м и участок в Гвоздове Львовской области площадью 1,7 тыс. кв. м (стоимость всего этого имущества не указана).

Также в собственности Богдана есть три участка в Козине Киевской области общей площадью 5,5 тыс. кв. м и стоимостью 4,1 млн гривен.

В 2019 году Богдан приобрел три автомобиля: за 2,9 млн — Mercedes-Benz GLS-350 (2019 год выпуска), за 750 тыс. гривен — Tesla Model X (2016 год выпуска) и за 250 тыс. гривен — Mercedes-Benz GL500 (2014 год выпуска).

Также он имеет автомобили Tesla S85 за 0,7 млн гривен и Mercedes-Benz Vito 116 CDI (обе 2015 год выпуска) за 0,5 млн гривен.

Из ценного имущества Богдан задекларировал три пары швейцарских наручных часов класса «люкс» (Breitling SA и Ulysse Nardin), точная стоимость которых не указана, но по условиям декларирования превышает 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на данный момент — 210,2 тыс. гривен).

У четырех дочерей Богдана есть право пользования его домом в Козине площадью 561 кв. м, стоимость которого в декларации не указана.

Также дочки Богдана имеют право бесплатного пользования квартирой в Киеве на 185 кв. м и владеют еще одной квартирой в Киеве (метраж и стоимость не указаны) и домом в Софиевской Борщаговке на 320 кв. м за 0,7 млн гривен.

Кроме того, на всех дочерей Богдана открыты валютные счета со значительными суммами.

Напомним, Богдан известен как любитель заграничных поездок. Он мог пропустить официальные мероприятия ради путешествий. Сразу после увольнения, Богдан улетел на Сейшелы.

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