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Политика

Украинские министры дружно отказались от премий до конца года

19:17 11 марта 2020 61
Украинские министры дружно отказались от премий до конца года
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Все члены правительства Украины отказались от премиальных выплат. Ограничение будет действовать как минимум до конца 2020 года, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Напомним, экс-премьер-министр Алексей Гончарук объяснял высокие выплаты министров противодействием коррупции.

По его словам, в будущем решение о начислении премий будет приниматься по результатам работы каждого из министров.

«Министры отказались от своих премий до конца года и приняли решение, что вопрос премий министров будет рассматриваться по результатам работы по окончании года. И тогда мы будем совместно во время общественной дискуссии принимать решение, заслужили ли министры и политики премирования», — сказал глава правительства, подчеркнув, что надбавки к министерским зарплатам отменять не будут, однако надбавка за интенсивность труда будет ограничена 30%.

Напомним, ранее было решено упорядочить выплаты министрам, привязав их зарплаты к средней по стране, а также ограничить размер вознаграждения для других чиновников высшего ранга. Так, месячный размер заработной платы руководителя государственной компании не должен превышать 1,25 миллиона гривен.

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