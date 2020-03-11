Украинские министры дружно отказались от премий до конца года

Политика

Все члены правительства Украины отказались от премиальных выплат. Ограничение будет действовать как минимум до конца 2020 года, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Напомним, экс-премьер-министр Алексей Гончарук объяснял высокие выплаты министров противодействием коррупции.

По его словам, в будущем решение о начислении премий будет приниматься по результатам работы каждого из министров.

«Министры отказались от своих премий до конца года и приняли решение, что вопрос премий министров будет рассматриваться по результатам работы по окончании года. И тогда мы будем совместно во время общественной дискуссии принимать решение, заслужили ли министры и политики премирования», — сказал глава правительства, подчеркнув, что надбавки к министерским зарплатам отменять не будут, однако надбавка за интенсивность труда будет ограничена 30%.

Напомним, ранее было решено упорядочить выплаты министрам, привязав их зарплаты к средней по стране, а также ограничить размер вознаграждения для других чиновников высшего ранга. Так, месячный размер заработной платы руководителя государственной компании не должен превышать 1,25 миллиона гривен.



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