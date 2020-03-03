Для украинских топ-чиновников установили "потолок" зарплаты

Украина

После того, как в правительстве заявили об упорядочении выплат министрам, привязав их зарплаты к средней по стране, Кабмин утвердил размер вознаграждения для других чиновников высшего ранга.

Так, месячный размер заработной платы руководителя государственной компании в контракте не должен превышать 1,25 миллиона гривен. Об этом говорится в постановлении правительства № 141 от 5 февраля, опубликованном в «Урядовом курьере», передает «Интерфакс-Украина».

Кроме того, Кабмин пересмотрел условия выплат членам наблюдательных советов, привязав их потолок к среднемесячной зарплате в отрасли по итогам предыдущего квартала: от пяти зарплат при выручке госкомпании до 1 млрд гривен в год до 22 зарплат при выручке свыше 20 млрд гривен в год.

Помимо этого, правительство убрало 10% доплату членам набсоветов за участие в работе комитетов.

Кабмин также рекомендовал госорганам и набсоветам пересмотреть контракты с руководителями госкомпаний и членами набсовета, заключенные до вступления в силу настоящего постановления.

Напомним, ранее правительство приняло решение обратиться в наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения. За победу над «Газпромом» руководители «Нафтогаза» планировали получить премию 700 миллионов гривен.

Как сообщали «ФАКТЫ», президент Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителей органов исполнительной власти.

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