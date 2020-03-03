- 18:03 Не хотите помочь — не мешайте: в полиции отреагировали на "избиение" задержанного в Житомире
- 17:32 Для украинских топ-чиновников установили "потолок" зарплаты
- 17:05 Жеребьевка Лиги наций: онлайн-трансляция церемонии в Амстердаме
- 17:01 Коронавирус внес коррективы в наряд королевы Елизаветы II
- 17:01 Ани Лорак сверкнула пышной грудью в новом клипе
- 17:00 В Днепре неисправный грузовик разнес две маршрутки: есть пострадавшие
- 16:57 Нидерланды планировали отправить на Донбасс спецназ, чтобы забрать останки пассажиров рейса МН-17
- 16:48 Горячий «водопад»: в Киеве на мосту Патона прорвало теплотрассу
- 16:35 Ранее судимый священник торговал оружием из зоны АТО: изъятый арсенал впечатляет
- 16:25 В России предложили ввести расстрел за фейки о коронавирусе
- 16:15 В изумрудно-зеленом: Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые приехали в Ирландию
- 16:10 Арестованный в Греции по запросу России экс-комбат "Айдара" вышел на свободу
Для украинских топ-чиновников установили "потолок" зарплаты
После того, как в правительстве заявили об упорядочении выплат министрам, привязав их зарплаты к средней по стране, Кабмин утвердил размер вознаграждения для других чиновников высшего ранга.
Так, месячный размер заработной платы руководителя государственной компании в контракте не должен превышать 1,25 миллиона гривен. Об этом говорится в постановлении правительства № 141 от 5 февраля, опубликованном в «Урядовом курьере», передает «Интерфакс-Украина».
Кроме того, Кабмин пересмотрел условия выплат членам наблюдательных советов, привязав их потолок к среднемесячной зарплате в отрасли по итогам предыдущего квартала: от пяти зарплат при выручке госкомпании до 1 млрд гривен в год до 22 зарплат при выручке свыше 20 млрд гривен в год.
Помимо этого, правительство убрало 10% доплату членам набсоветов за участие в работе комитетов.
Кабмин также рекомендовал госорганам и набсоветам пересмотреть контракты с руководителями госкомпаний и членами набсовета, заключенные до вступления в силу настоящего постановления.
Напомним, ранее правительство приняло решение обратиться в наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения. За победу над «Газпромом» руководители «Нафтогаза» планировали получить премию 700 миллионов гривен.
Как сообщали «ФАКТЫ», президент Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителей органов исполнительной власти.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...