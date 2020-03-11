Украина

Фонд Рината Ахметова передал Министерству здравоохранения Украины медицинское оборудование, необходимое для эффективного лечения осложнений и предупреждения распространения коронавируса COVID-19. Для экстренного реагирования на угрозу эпидемии Фондом в координации с Минздравом был составлен перечень медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. При этом также были учтены рекомендации Всемирной организации здравоохранения относительно медицинского оборудования для тех стран, которые столкнулись с угрозой коронавируса.

Спецоборудование, которое Фонд передал Минздраву, является главным шансом на спасение пациентов с серьезными осложнениями коронавируса:

аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислородные концентраторы для них — по 3 шт.;

изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных — 1шт.;

защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой- 1 шт.;

защитные одноразовые комбинезоны — 400 шт.;

инфракрасные термометры с лазерной указкой — 80 шт.;

защитные маски — 10 000 шт.

Как рассказал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, в случаях, когда осложнения коронавируса провоцируют тяжелые поражения легких, спасти жизнь человека могут только аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы.

Ляшко подчеркнул, что такой аппарат поможет больному дышать, а в случае остановки дыхания будет поддерживать работу легких, насыщая кровь кислородом. Важно, что для такого оборудования не нужны кислородные баллоны, так как кислород производится мобильным концентратором в любых условиях.

«Фонд первым в стране отреагировал на опасность распространения коронавируса. По личному решению Рината Ахметова в кратчайшие сроки для украинских медиков приобретено оборудование для эффективного лечения осложнений, возникающих у больных коронавирусом, а также средства защиты для медиков. Сегодня мы передали помощь, предназначенную для всей страны. Это уникальный мобильный бокс, специальный защитный костюм — скорее полноценный скафандр по типу космического, а также мобильное медицинское спецоборудование — аппараты искусственной вентиляции легких и кислородные концентраторы к ним, в которых, по словам самих медиков, они очень нуждаются в условиях новой угрозы. В случае необходимости эта уникальная техника может быть доставлена в любую точку страны в кратчайшие сроки», — рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

По словам специалистов, значение помощи Фонда невозможно переоценить.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации и медицинской помощи Михаил Радуцкий отметил, что Фонд Рината Ахметова всегда первым приходит на помощь Украине. И это особенно важно сегодня, когда весь мир и наша страна столкнулись с угрозой распространения коронавируса: «Сегодня мы получили от Фонда Рината Ахметова такие необходимые стране средства защиты, средства безопасности для врачей, для больных, оборудование для искусственной вентиляции легких — для оксигенотерапии. Мы знаем, что на сегодня осложнения от коронавируса ничем кроме оксигенотерапии не лечатся. Такой вклад Фонда Рината Ахметова в здоровье людей — это вклад и в развитие экономики, и в финансовую стабильность страны, и в ее безопасность. Потому что люди — это самое главное богатство страны».

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, что 28 февраля Фонд передал Министерству здравоохранения Украины мобильный аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и концентратор кислорода. Таким образом, на сегодняшний день Минздрав получил от Фонда Рината Ахметова по 4 единицы аппаратов ИВЛ и концентраторов кислорода к ним.

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