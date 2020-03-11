25.67 / 26.40 28.85 / 29.78
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Коронавирус в Украине: Минздрав получил мобильное оборудование для эффективного лечения опасных осложнений

19:56 11 марта 2020 51
Мобильное оборудование
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Фонд Рината Ахметова передал Министерству здравоохранения Украины медицинское оборудование, необходимое для эффективного лечения осложнений и предупреждения распространения коронавируса COVID-19. Для экстренного реагирования на угрозу эпидемии Фондом в координации с Минздравом был составлен перечень медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. При этом также были учтены рекомендации Всемирной организации здравоохранения относительно медицинского оборудования для тех стран, которые столкнулись с угрозой коронавируса.

Спецоборудование, которое Фонд передал Минздраву, является главным шансом на спасение пациентов с серьезными осложнениями коронавируса:

  • аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислородные концентраторы для них — по 3 шт.;
  • изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных — 1шт.;
  • защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой- 1 шт.;
  • защитные одноразовые комбинезоны — 400 шт.;
  • инфракрасные термометры с лазерной указкой — 80 шт.;
  • защитные маски — 10 000 шт.

Как рассказал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, в случаях, когда осложнения коронавируса провоцируют тяжелые поражения легких, спасти жизнь человека могут только аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы.

Ляшко подчеркнул, что такой аппарат поможет больному дышать, а в случае остановки дыхания будет поддерживать работу легких, насыщая кровь кислородом. Важно, что для такого оборудования не нужны кислородные баллоны, так как кислород производится мобильным концентратором в любых условиях.

«Фонд первым в стране отреагировал на опасность распространения коронавируса. По личному решению Рината Ахметова в кратчайшие сроки для украинских медиков приобретено оборудование для эффективного лечения осложнений, возникающих у больных коронавирусом, а также средства защиты для медиков. Сегодня мы передали помощь, предназначенную для всей страны. Это уникальный мобильный бокс, специальный защитный костюм — скорее полноценный скафандр по типу космического, а также мобильное медицинское спецоборудование — аппараты искусственной вентиляции легких и кислородные концентраторы к ним, в которых, по словам самих медиков, они очень нуждаются в условиях новой угрозы. В случае необходимости эта уникальная техника может быть доставлена в любую точку страны в кратчайшие сроки», — рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

По словам специалистов, значение помощи Фонда невозможно переоценить.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации и медицинской помощи Михаил Радуцкий отметил, что Фонд Рината Ахметова всегда первым приходит на помощь Украине. И это особенно важно сегодня, когда весь мир и наша страна столкнулись с угрозой распространения коронавируса: «Сегодня мы получили от Фонда Рината Ахметова такие необходимые стране средства защиты, средства безопасности для врачей, для больных, оборудование для искусственной вентиляции легких — для оксигенотерапии. Мы знаем, что на сегодня осложнения от коронавируса ничем кроме оксигенотерапии не лечатся. Такой вклад Фонда Рината Ахметова в здоровье людей — это вклад и в развитие экономики, и в финансовую стабильность страны, и в ее безопасность. Потому что люди — это самое главное богатство страны».

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, что 28 февраля Фонд передал Министерству здравоохранения Украины мобильный аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и концентратор кислорода. Таким образом, на сегодняшний день Минздрав получил от Фонда Рината Ахметова по 4 единицы аппаратов ИВЛ и концентраторов кислорода к ним.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

В магазинах Киева начался продуктовый ажиотаж (фото, видео)

В магазинах Киева начался продуктовый ажиотаж (фото, видео)

В Запорожье в тяжелом состоянии госпитализировали женщину, вернувшуюся из Италии

В Запорожье в тяжелом состоянии госпитализировали женщину, вернувшуюся из Италии

Козловский

Купил много гречки: украинский певец призвал всех запастись продуктами (фото)

ВОЗ объявила о о пандемии коронавируса в мире

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер